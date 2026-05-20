Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Lukrativer Barclays-Einstieg?
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20.05.2026 10:04:25
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Barclays-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,79 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 55,903 Barclays-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 237,59 GBP, da sich der Wert einer Barclays-Aktie am 19.05.2026 auf 4,25 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 137,59 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Barclays eine Börsenbewertung in Höhe von 57,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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