Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Lukratives Barclays-Investment?
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25.03.2026 10:04:44
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barclays-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Barclays-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Barclays-Anteile an diesem Tag 1,81 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 551,253 Barclays-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.03.2026 gerechnet (3,84 GBP), wäre die Investition nun 2 117,09 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 111,71 Prozent vermehrt.
Alle Barclays-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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