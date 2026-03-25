FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barclays-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barclays-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Barclays-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Barclays-Anteile an diesem Tag 1,81 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 551,253 Barclays-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.03.2026 gerechnet (3,84 GBP), wäre die Investition nun 2 117,09 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 111,71 Prozent vermehrt.

Alle Barclays-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at