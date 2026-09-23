FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Barclays-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Barclays-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barclays-Aktie bei 3,89 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25,687 Barclays-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,52 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 22.09.2026 auf 4,65 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,52 Prozent.

Insgesamt war Barclays zuletzt 63,07 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at