Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Lukratives Barclays-Investment?
|
23.09.2026 10:03:49
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Barclays-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barclays-Aktie bei 3,89 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25,687 Barclays-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,52 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 22.09.2026 auf 4,65 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,52 Prozent.
Insgesamt war Barclays zuletzt 63,07 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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