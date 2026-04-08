Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Profitabler Barclays-Einstieg? 08.04.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barclays-Aktie Investoren gebracht.

Am 08.04.2025 wurden Barclays-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Barclays-Anteile bei 2,54 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 39,362 Barclays-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,73 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 07.04.2026 auf 4,06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,73 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Barclays einen Börsenwert von 56,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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