Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Profitabler Barclays-Einstieg?
|
08.04.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen
Am 08.04.2025 wurden Barclays-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Barclays-Anteile bei 2,54 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 39,362 Barclays-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,73 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 07.04.2026 auf 4,06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,73 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Barclays einen Börsenwert von 56,03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
01.04.26
|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.04.26
|Börse London: FTSE 100 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
25.03.26
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barclays-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.03.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
18.03.26
|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barclays von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|5,06
|8,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.