FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Barclays-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Barclays-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,30 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30,331 Barclays-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 5,07 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153,65 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53,65 Prozent.

Barclays wurde am Markt mit 68,17 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at