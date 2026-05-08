Barclays Aktie

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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Dividendenentwicklung 08.05.2026 14:03:56

FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: Über diese Dividende können sich Barclays-Anleger freuen

FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: Über diese Dividende können sich Barclays-Anleger freuen

Barclays-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Barclays-Dividende aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Barclays am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,09 GBP je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 12,50 Prozent. Somit vergütet Barclays die Aktionäre insgesamt mit 2,25 Mrd. GBP. Damit wurde die Barclays-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,442 Prozent verkleinert.

Barclays-Dividendenrendite im Fokus

Zum London-Schluss ging die Barclays-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 4,35 GBP aus dem Handel. Am 08.05.2026 wird die Barclays-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Barclays-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Das Barclays-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,81 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 3,13 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Barclays via London 183,47 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 843,71 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Barclays

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,15 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,47 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten von Barclays

Barclays ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 60,236 Mrd. GBP. Barclays weist aktuell ein KGV von 10,88 auf. Der Umsatz von Barclays belief sich in 2025 auf 54,612 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,44 GBP.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com

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