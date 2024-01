FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barratt Developments-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barratt Developments-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Barratt Developments-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Barratt Developments-Papier bei 4,55 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hat, hat nun 2 197,802 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 890,11 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Papiers am 12.01.2024 auf 5,41 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 18,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte Barratt Developments einen Börsenwert von 5,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at