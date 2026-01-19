Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Profitable Barratt Developments-Anlage?
|
19.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,46 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22,447 Barratt Developments-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,43 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Papiers am 16.01.2026 auf 3,81 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 14,57 Prozent verkleinert.
Barratt Developments wurde am Markt mit 5,36 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
