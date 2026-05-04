Barratt Developments Aktie

Barratt Developments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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Rentables Barratt Developments-Investment? 04.05.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barratt Developments von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Barratt Developments-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,76 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,030 Barratt Developments-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,10 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Papiers am 01.05.2026 auf 2,53 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 46,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Barratt Developments eine Marktkapitalisierung von 3,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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