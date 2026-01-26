Barratt Developments Aktie

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

26.01.2026

FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Barratt Developments-Aktie gebracht.

Barratt Developments-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Barratt Developments-Papier an diesem Tag 6,90 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 144,887 Barratt Developments-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 554,19 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 23.01.2026 auf 3,83 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,58 Prozent eingebüßt.

Barratt Developments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,40 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

