Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Performance
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor 5 Jahren verloren
Barratt Developments-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Barratt Developments-Papier an diesem Tag 6,90 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 144,887 Barratt Developments-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 554,19 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 23.01.2026 auf 3,83 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,58 Prozent eingebüßt.
Barratt Developments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,40 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barratt Developments PLC
|
10:04
|FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
07.01.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Barratt Developments PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barratt Developments PLC
|4,43
|0,25%