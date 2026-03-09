FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Barratt Developments-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 09.03.2025 wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,28 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investierten, hätten nun 233,645 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 733,64 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 06.03.2026 auf 3,14 GBP belief. Damit wäre die Investition um 26,64 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 4,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at