Barratt Developments Aktie

Barratt Developments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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Lukrativer Barratt Developments-Einstieg? 13.07.2026 10:04:05

FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Barratt Developments-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Barratt Developments-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,96 GBP. Bei einem Barratt Developments-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 143,635 Barratt Developments-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers auf 2,81 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 403,18 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 59,68 Prozent.

Der Barratt Developments-Wert an der Börse wurde auf 3,94 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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