Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Rentable Barratt Developments-Anlage?
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19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr verloren
Am 19.10.2025 wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Barratt Developments-Papier letztlich bei 3,85 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Barratt Developments-Aktie investierten, hätten nun 25,967 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,97 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 16.10.2026 auf 3,12 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 80,97 GBP, was einer negativen Performance von 19,03 Prozent entspricht.
Barratt Developments wurde am Markt mit 4,26 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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