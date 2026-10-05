Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Investition im Blick
|
05.10.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 6,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 153,761 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 489,27 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Papiers am 02.10.2026 auf 3,18 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 51,07 Prozent gleich.
Barratt Developments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,37 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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