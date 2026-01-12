FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Barratt Developments-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,99 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 507,523 Barratt Developments-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 566,20 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 09.01.2026 auf 3,82 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 5,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at