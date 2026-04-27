Barratt Developments Aktie

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WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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Lukrative Barratt Developments-Investition? 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Barratt Developments-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Barratt Developments-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,46 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 833,181 Barratt Developments-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 2,57 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 702,11 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,98 Prozent verringert.

Barratt Developments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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