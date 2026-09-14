Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Profitabler Barratt Developments-Einstieg?
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14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren eingebracht
Barratt Developments-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,75 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 210,704 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,86 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 601,56 GBP wert. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 601,56 GBP entspricht einer negativen Performance von 39,84 Prozent.
Barratt Developments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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