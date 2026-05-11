FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Barratt Developments-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 11.05.2023 wurde die Barratt Developments-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 4,96 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 201,613 Barratt Developments-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.05.2026 530,65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,63 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 530,65 GBP, was einer negativen Performance von 46,94 Prozent entspricht.

Alle Barratt Developments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at