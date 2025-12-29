FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Barratt Developments-Aktie gebracht.

Das Barratt Developments-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,87 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 145,657 Barratt Developments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 543,59 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 24.12.2025 auf 3,73 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -45,64 Prozent.

Zuletzt verbuchte Barratt Developments einen Börsenwert von 5,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at