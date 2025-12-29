Barratt Developments Aktie

Barratt Developments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

Barratt Developments-Anlage unter der Lupe 29.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Barratt Developments-Aktie gebracht.

Das Barratt Developments-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,87 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 145,657 Barratt Developments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 543,59 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 24.12.2025 auf 3,73 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -45,64 Prozent.

Zuletzt verbuchte Barratt Developments einen Börsenwert von 5,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Barratt Developments PLC 3,94 -6,05% Barratt Developments PLC

