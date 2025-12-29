Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Anlage unter der Lupe
|
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren eingebracht
Das Barratt Developments-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,87 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 145,657 Barratt Developments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 543,59 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 24.12.2025 auf 3,73 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -45,64 Prozent.
Zuletzt verbuchte Barratt Developments einen Börsenwert von 5,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barratt Developments PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
22.12.25
|FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barratt Developments von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Barratt Developments PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barratt Developments PLC
|3,94
|-6,05%