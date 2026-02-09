FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Barratt Developments-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,35 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,999 Barratt Developments-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers auf 3,86 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,78 GBP wert. Mit einer Performance von -11,22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich jüngst auf 5,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at