FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Barratt Developments-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Barratt Developments-Anteile bei 4,61 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 217,014 Barratt Developments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers auf 2,63 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 570,53 GBP wert. Damit wäre die Investition 42,95 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Barratt Developments bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at