Barratt Developments Aktie

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WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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Barratt Developments-Anlage 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Barratt Developments-Investment verlieren können.

Am 12.10.2016 wurde die Barratt Developments-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,74 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 109,705 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 126,58 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 09.10.2026 auf 2,90 GBP belief. Mit einer Performance von -38,73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Barratt Developments eine Marktkapitalisierung von 3,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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