Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Anlage unter der Lupe
|
21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Barratt Developments-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 3,76 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 661,698 Barratt Developments-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 136,81 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 18.09.2026 auf 3,06 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,63 Prozent abgenommen.
Barratt Developments war somit zuletzt am Markt 4,21 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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