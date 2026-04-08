BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Investmentbeispiel
|
08.04.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem BAT-Papier statt. Diesen Tag beendeten die BAT-Anteile bei 41,90 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 238,663 BAT-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 44,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 572,79 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 10 572,79 GBP entspricht einer Performance von +5,73 Prozent.
Der Börsenwert von BAT belief sich zuletzt auf 95,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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