BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Performance im Blick
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15.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 15.07.2023 wurde das BAT-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die BAT-Aktie 25,24 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,620 BAT-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 43,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 736,13 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,61 Prozent angezogen.
Insgesamt war BAT zuletzt 94,81 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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