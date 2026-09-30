FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAT-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem BAT-Papier statt. Diesen Tag beendete das BAT-Papier bei 39,47 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,534 BAT-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 41,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,99 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,99 Prozent.

Zuletzt verbuchte BAT einen Börsenwert von 90,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at