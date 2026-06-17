BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Langfristige Anlage
|
17.06.2026 10:04:19
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BAT-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BAT-Papier bei 25,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,875 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.06.2026 gerechnet (45,88 GBP), wäre die Investition nun 177,80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 77,80 Prozent.
Der BAT-Wert an der Börse wurde auf 99,05 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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