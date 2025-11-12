FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAT-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit BAT-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,04 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hat, hat nun 3,567 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BAT-Aktie auf 42,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,38 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,38 Prozent gesteigert.

Am Markt war BAT jüngst 90,71 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at