BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
BAT-Anlage unter der Lupe 12.11.2025 10:03:49

FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAT-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit BAT-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,04 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hat, hat nun 3,567 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BAT-Aktie auf 42,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,38 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,38 Prozent gesteigert.

Am Markt war BAT jüngst 90,71 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten