BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Anlage
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10.06.2026 10:04:15
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor einem Jahr eingebracht
Am 10.06.2025 wurde das BAT-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BAT-Anteile betrug an diesem Tag 35,00 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, befänden sich nun 285,714 BAT-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,75 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 785,71 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,86 Prozent gesteigert.
Der BAT-Wert an der Börse wurde auf 96,87 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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