FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das BAT-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,53 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,386 BAT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,16 GBP, da sich der Wert eines BAT-Anteils am 20.01.2026 auf 42,57 GBP belief. Mit einer Performance von +44,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der BAT-Wert an der Börse wurde auf 94,90 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
