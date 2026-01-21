FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BAT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das BAT-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,53 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,386 BAT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,16 GBP, da sich der Wert eines BAT-Anteils am 20.01.2026 auf 42,57 GBP belief. Mit einer Performance von +44,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der BAT-Wert an der Börse wurde auf 94,90 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at