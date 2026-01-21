BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 21.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BAT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das BAT-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,53 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,386 BAT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,16 GBP, da sich der Wert eines BAT-Anteils am 20.01.2026 auf 42,57 GBP belief. Mit einer Performance von +44,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der BAT-Wert an der Börse wurde auf 94,90 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Nachrichten