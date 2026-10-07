FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BAT-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der BAT-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BAT-Anteile bei 24,83 GBP. Bei einem BAT-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,274 BAT-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 610,55 GBP, da sich der Wert eines BAT-Anteils am 06.10.2026 auf 39,99 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 61,06 Prozent gesteigert.

BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 85,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at