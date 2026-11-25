BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Investition im Blick
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25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem BAT-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,14 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 231,803 BAT-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 322,21 GBP, da sich der Wert eines BAT-Anteils am 24.11.2026 auf 44,53 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,22 Prozent vermehrt.
Alle BAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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