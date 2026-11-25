Wer vor Jahren in BAT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem BAT-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,14 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 231,803 BAT-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 322,21 GBP, da sich der Wert eines BAT-Anteils am 24.11.2026 auf 44,53 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,22 Prozent vermehrt.

Alle BAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at