BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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BAT-Anlage 03.06.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAT-Investment gewesen.

Am 03.06.2016 wurde das BAT-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BAT-Anteile betrug an diesem Tag 42,06 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,776 BAT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 061,82 GBP, da sich der Wert einer BAT-Aktie am 02.06.2026 auf 44,66 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,18 Prozent erhöht.

Der Marktwert von BAT betrug jüngst 105,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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