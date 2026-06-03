BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Anlage
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03.06.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 03.06.2016 wurde das BAT-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BAT-Anteile betrug an diesem Tag 42,06 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,776 BAT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 061,82 GBP, da sich der Wert einer BAT-Aktie am 02.06.2026 auf 44,66 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,18 Prozent erhöht.
Der Marktwert von BAT betrug jüngst 105,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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