BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Langfristige Performance 02.09.2026 10:03:27

FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAT-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der BAT-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,90 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 244,499 BAT-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 205,38 GBP, da sich der Wert eines BAT-Anteils am 01.09.2026 auf 41,74 GBP belief. Damit wäre die Investition um 2,05 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von BAT betrug jüngst 88,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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