FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAT von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in BAT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden BAT-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BAT-Aktie bei 25,42 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 393,468 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 42,02 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 533,54 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 65,34 Prozent gleich.

Der Börsenwert von BAT belief sich jüngst auf 91,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at