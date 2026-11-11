FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAT von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAT-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.11.2021 wurde die BAT-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,93 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das BAT-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,857 BAT-Anteilen. Die gehaltenen BAT-Anteile wären am 10.11.2026 175,14 GBP wert, da der Schlussstand 45,41 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 75,14 Prozent vermehrt.

Der BAT-Wert an der Börse wurde auf 96,19 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at