BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Anlage im Blick
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11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAT von vor 5 Jahren verdient
Am 11.11.2021 wurde die BAT-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,93 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das BAT-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,857 BAT-Anteilen. Die gehaltenen BAT-Anteile wären am 10.11.2026 175,14 GBP wert, da der Schlussstand 45,41 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 75,14 Prozent vermehrt.
Der BAT-Wert an der Börse wurde auf 96,19 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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