FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BAT von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BAT-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BAT-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 49,39 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 202,470 BAT-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (41,65 GBP), wäre das Investment nun 8 432,88 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,67 Prozent.

Insgesamt war BAT zuletzt 89,72 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at