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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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BAT-Performance im Blick 26.08.2026 10:03:29

FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BAT von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in BAT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

BAT-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die BAT-Anteile bei 48,10 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 20,790 BAT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BAT-Papiers auf 41,33 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 859,25 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,07 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von BAT belief sich jüngst auf 90,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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