FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Beazley-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Beazley-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,82 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 261,986 Beazley-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 122,09 GBP, da sich der Wert einer Beazley-Aktie am 12.01.2026 auf 8,10 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,21 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Beazley eine Marktkapitalisierung von 4,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at