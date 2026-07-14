FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Beazley-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Beazley-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,69 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,575 Beazley-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 226,36 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 13.07.2026 auf 12,88 GBP belief. Damit wäre die Investition um 126,36 Prozent gestiegen.

Beazley wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,61 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at