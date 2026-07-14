Beazley Aktie

Beazley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Beazley-Anlage? 14.07.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Beazley-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Beazley-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,69 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,575 Beazley-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 226,36 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 13.07.2026 auf 12,88 GBP belief. Damit wäre die Investition um 126,36 Prozent gestiegen.

Beazley wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,61 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beazley PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Beazley PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beazley PLC 15,11 0,07% Beazley PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwacher Tendenz -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten tiefer. In Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen