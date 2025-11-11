FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Beazley-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2020 wurde die Beazley-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Beazley-Aktie an diesem Tag 3,48 GBP wert. Bei einem Beazley-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 872,201 Beazley-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 25 821,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,99 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 158,21 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Beazley eine Börsenbewertung in Höhe von 5,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at