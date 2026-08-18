Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Anlage unter der Lupe
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18.08.2026 10:03:34
FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Beazley-Anteile bei 4,03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 480,774 Beazley-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32 113,62 GBP, da sich der Wert einer Beazley-Aktie am 17.08.2026 auf 12,95 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 221,14 Prozent vermehrt.
Der Beazley-Wert an der Börse wurde auf 7,70 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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