Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Anlage
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Beazley-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Beazley-Aktie betrug an diesem Tag 3,58 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Beazley-Aktie investierten, hätten nun 2 795,701 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 02.03.2026 36 092,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,91 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 260,93 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Beazley zuletzt 7,61 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
