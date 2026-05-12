Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Lohnende Beazley-Anlage?
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12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beazley von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Beazley-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,73 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Beazley-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,461 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 146,65 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 11.05.2026 auf 12,80 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46,65 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Beazley betrug jüngst 7,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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