Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Performance
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beazley von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Beazley-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Beazley-Papier bei 8,41 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,898 Beazley-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,15 GBP, da sich der Wert einer Beazley-Aktie am 16.02.2026 auf 12,20 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,15 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Beazley belief sich zuletzt auf 7,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beazley PLC
|
15:37
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley PLC (EQS Group)
|
17.02.26
|FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beazley von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
16.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
16.02.26
|Zurich-Aktie stark: Verhandlungen über Beazley-Übernahme laufen weiter (Dow Jones)
|
13.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
12.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
11.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)