Beazley-Performance 17.02.2026 10:11:40

FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beazley von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Beazley-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Beazley-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Beazley-Papier bei 8,41 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,898 Beazley-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,15 GBP, da sich der Wert einer Beazley-Aktie am 16.02.2026 auf 12,20 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,15 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Beazley belief sich zuletzt auf 7,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

