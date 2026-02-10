Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Frühe Anlage
|
10.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Beazley-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,69 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 710,027 Beazley-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Beazley-Aktie auf 12,45 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 739,84 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 237,40 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Beazley eine Marktkapitalisierung von 7,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
