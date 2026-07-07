Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Rentables Beazley-Investment?
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07.07.2026 10:03:50
FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 07.07.2025 wurde das Beazley-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Beazley-Aktie an diesem Tag 8,96 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Beazley-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 116,071 Beazley-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 386,16 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Anteils am 06.07.2026 auf 12,89 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 43,86 Prozent.
Am Markt war Beazley jüngst 7,61 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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