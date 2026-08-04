Beazley Aktie

Beazley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

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Hochrechnung 04.08.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beazley von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Beazley-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Beazley-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Beazley-Anteile an diesem Tag bei 8,88 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,261 Beazley-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,61 GBP, da sich der Wert einer Beazley-Aktie am 03.08.2026 auf 12,93 GBP belief. Mit einer Performance von +45,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Beazley wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,63 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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