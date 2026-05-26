BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Langfristige Performance
|
26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das BP-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,77 GBP. Bei einem BP-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 096,876 BP-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 5,51 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 557,98 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,58 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BP belief sich zuletzt auf 85,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com
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