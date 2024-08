FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem BP-Papier statt. Der Schlusskurs der BP-Aktie betrug an diesem Tag 2,88 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die BP-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 474,032 BP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,42 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 15 356,96 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 53,57 Prozent.

Alle BP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 71,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at